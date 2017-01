De verschillende soorten fotografie

Je hebt modefotografie van confectiekleding (kleding die je in gangbare maten in de winkel kunt kopen) of van 'haute couture' (een kledingstuk gemaakt door een ontwerper in één maat en met één oplage).



Omdat er zoveel soorten fotografie zijn die onder modefotografie vallen, licht ik nog een aantal subgenres uit:



Editorial

Dit is meestal een serie foto's van een collectie van een ontwerper. Het ultieme doel is vaak de publicatie in een tijdschrift en dit soort fotografie heeft vaak een goed creatief concept waaraan gewerkt wordt door een team van stylisten, visagisten en ervaren modellen.



Catalogus fotografie

Dit is misschien de minst spannende vorm van modefotografie maar het hoort er wel bij. Het gaat om foto's die gebruikt worden om kleding direct te verkopen. Vroeger ging dat via een papieren catalogus, tegenwoordig vooral via een webshop.



Meestal zijn het foto's met een witte achtergrond waarbij de kleding rechttoe rechtaan gefotografeerd wordt. Meestal met model maar soms ook zonder model. Een eventueel model moet echter zo min mogelijk afleiden en de details van de kleding moeten er goed en neutraal uitkomen. Daarom is een goede belichting belangrijk.



Modelfotografie

Dit is een term die vaak ook bij modefotografie gebruikt wordt maar ik vind het eigenlijk de verkeerde term. Een model is namelijk simpelweg een persoon of dier dat 'model staat' op een foto.



Als men het over modelfotografie heeft gaat het vaak over het fotograferen van meisjes ala Hollands Next Top Model of iets in die trant. Een betere term vind ik beauty fotografie. Het gaat er dan om dat je een persoon zo mooi mogelijk fotografeert.



Dit doe je bijvoorbeeld door zo goed en zacht mogelijk licht te gebruiken, gezichten onder ideale hoeken te fotograferen en lichaamsdelen optimaal te positioneren. Vaak ook met jonge vrouwelijke modellen die op het schoonheidsideaal lijken en met behulp van visagie.



Kleding is hier niet perse het hoofdonderwerp maar wordt vooral gebruikt als stylingelement om het model zo mooi mogelijk uit te laten komen.





Macrofotografie

Macro betekent in het Grieks 'groot'. Dit kan een beetje verwarrend zijn omdat je bij macrofotografie vaak juist kleine onderwerpen fotografeert. Maar bij macrofotografie gaat het erom dat je dingen van heel dichtbij fotografeert waardoor ze heel groot op de foto uitgebeeld worden en je veel detail ziet.