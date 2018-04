Hoe zit dat nou ook alweer met bits?

Afhankelijk van welke pixel het licht valt, wordt daar een waarde in rood, groen of blauw aan gehangen en vervolgens gaat de software interpoleren (een RGB-waarde berekenen voor elke pixel).



En bit is zwart of wit, dus twee helderheidsschakeringen. En twee bit is twee tot de macht twee van dat aantal, dus vier helderheidsschakeringen tussen zwart of wit.



Een jpg bestand is een 8-bits bestand, wat betekent dat er per kleur (RxGxB) 256 schakeringen kunnen voorkomen, wat resulteert in 16,7 miljoen (256,256x256) kleuren.



Een beetje raw-bestand bevat dus meer helderheidsschakeringen dan een jpg, wat direct verklaart waarom je beter een 12 bits raw bestand (4096 schakeringen per pixel = ruim 68 miljard kleuren) kunt corrigeren dan een 8-bits jpg.



Er is simpelweg meer beeldinformatie beschikbaar, wat resulteert in een beter beeld.