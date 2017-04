Hoeveel DPI heb je nodig in je foto?

Van dichtbij is de enorme foto niet meer zo scherp en zie je zelfs blokjes

Het 300 dpi misverstand

DPI wijzigen in Photoshop

Welke resolutie heb je nodig om een beeld te printen?

Uncheck resampling om de afbeeldingsgrootte in pixels in stand te houden

De digitale foto zelf heeft geen dpi/ppi. Je rekent op deze manier alleen uit of je foto voldoende pixels heeft voor de beoogde afdrukmaat. Zo niet, dan voeg je via resamplen pixels toe. Maar nog steeds heeft die foto zelf geen dpi/ppi. Een foto heeft alleen maar pixels.Pas als je die foto afdrukt, is er een ppi (px/inch). Dus de ppi die je in Photoshop ziet staan bij je foto is de ppi van de afdrukmaat die er bij vermeld staat, en niet van de foto zelf. Als je een foto opent in Photoshop, dan zie je bij afbeeldingsgrootte soms 72 dpi staan, ook in de EXIF-gegevens (bij oudere Canon-camera's kwam dat nog weleens voor).Deze foto voldoet niet, zei de drukker dan, de dpi is veel te laag om een goede afdruk te krijgen. De drukker begreep echter niet dat het getal 72 slechts met de natte vinger gekozen is door Canon en verder helemaal niets zegt.Alleen het aantal pixels is van belang. Het dpi-getalletje kun je gewoon uitgummen of doorstrepen en er een ander getal neerzetten.Als je nu resamplen uit zet in Photoshop, kun je naar believen deze dpi wijzigen, de pixelmaat blijft gelijk, en de afdrukmaat wijzigt. Omgekeerd kan ook: afdrukmaat wijzigen, dan wijzigt de dpi. Maar voor plaatsing op het web heeft deze afdrukmaat en de dpi geen betekenis. Alleen de pixelmaat telt.Een fotobestand in een camera of (opgeslagen op) de computer heeft dus geen afmeting in centimeters of inches. En dus ook geen pixels per centimeter (of inch), dus geen ppi (of dpi). Zo'n bestand heeft alleen een onderverdeling, een resolutie, in pixels.Pas als je gaat afdrukken, is er sprake van een bepaalde afmeting, uitgedrukt in inches of centimeters. Dus dan kun je ook pas spreken van pixels per inch (ppi, helaas meestal dpi genoemd).Voor drukwerk wordt meestal 300 DPI vereist (dit hangt af van het raster dat wordt gebruikt. Je kunt zelf in Photoshop uitrekenen of je foto aan deze 300 dpi/ppi eis voldoet.Je moet dan wel de afdrukmaat weten. Ga naar Afbeelding > Afbeeldingsgrootte, zet resamplen uit, vul het afdrukmaat in, Photoshop geeft dan de dpi/ppi aan.Als de foto daar niet aan voldoet (te lage dpi voor die afdrukmaat), zet je de dpi op 300, je zet resamplen aan, en je foto is geschikt om af te drukken.