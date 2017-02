Tips voor concert- en eventfotografie

Met het portfolio dat je (il)legaal hebt opgebouwd klop je even later aan bij een officieel medium, online blog of mediawebsite. Zij laten je bij serieuze interesse een proefconcert of concerten fotograferen, waarna je gerekend wordt tot het vaste team van fotografen.



Een vaak gehoord begrip in de evenementen- en concertfotografie is: accreditatie. Een accreditatie is eigenlijk de toezegging die je krijgt van de organisatie (vaak in combinatie met het management van een artiest) dat jij van de artiest foto's mag maken en de poptempel met camera mag betreden. Hiervoor krijg je dan een schriftelijke toezegging, een speciaal bandje, sticker of iets dergelijks.



Als je dus mailt naar je lokale poppodium, overtuig hun dan waarom zij jou toegang moeten verlenen tot het concert. Benadruk ook vooral wat de popzaal eraan heeft als jij foto's komt maken.



Lever je de foto's ook bij hun of de artiest af? Of krijgen zij de foto's nooit te zien? Dit is een goede les om te leren en komt goed van pas als je andere dingen voor elkaar wil krijgen.





Ongeschonden regels

Hoe begin je dan?

Er zijn enkele ongeschonden regels bij het fotograferen van artiesten, bij concerten of op een festival:- Fotografeer de eerste drie nummers. Of in het geval dat het door de security aangegeven aantal nummers. Bijvoorbeeld de eerste 2 of 4 nummers.- Fotografeer zonder flits. In donkere zalen verblind je daarmee én de artiest en is het erg storend voor het publiek wat voor hun kaartje betaalt.- Ga je niet door de menigte heen wurmen. Zoek een plek op en blijf daar. Wissel alleen als het echt noodzakelijk is. Bij de kleinere zalen is er geen aparte plek waar fotografen kunnen staan en sta je dus midden in het publiek. Het is anders als je ook het publiek moet vastleggen. Dan moet je je wel een weg banen door het publiek.- Het publiek is koning. Zij heeft betaald voor haar kaartje. Geef hen dus ook de ruimte die ze nodig hebben.- Loop andere collega fotografen niet in de weg. Misschien komen de connecties later juist goed van pas. Koester deze!Begin bij kleine (gratis) toegankelijke festivals en poppodia bij jou in de buurt. En ontdek hoe je moet spelen met licht. Kijk naar de grote meesters die al een tijdje bezig zijn en kijk hoe zij dit op technisch vlak bereikt hebben.Wat voor sluitertijden heb je nodig en welke diafragma gebruiken zij? Hoeveel ISO? Op fotoplatforms als 500px en Flickr kan je vaak ook research doen naar concertfoto's. Deze staan vaak inclusief EXIF data online. Leer daarvan en ontwikkel je eigen stijl.Ga niet de technieken van anderen kopiëren. Kijk daarnaast concerten terug van de artiesten die je gaat fotograferen. Wanneer zijn de spannendste momenten of momenten waarop special effects toegepast worden? Voorbereiding is nooit slecht. Lees ook eens deze 10 tips voor concertfotografie