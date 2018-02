Wat is brandpuntsafstand?

De brandpuntsafstand heeft te maken met het objectief van je camera, het staat er als het goed is ook op. Technisch gezien is dit de afstand in millimeters tussen je camera-sensor en het midden van je objectief.



De brandpuntsafstand van je objectief bepaalt hoeveel er te zien is op je foto's en hoe groot het onderwerp in beeld komt. Een kitlens heeft vaak een brandpuntsafstand van 18-55 mm, dat zijn dan dus de minimale en maximale brandpuntsafstanden van je objectief.



Hoe lager het getal, des te meer van de omgeving er in je beeld te zien is en des te kleiner alles wordt.



Dit wordt ook wel groothoek genoemd. Er zijn nog kleinere brandpuntsafstanden, bijvoorbeeld 12mm, dat wordt dan supergrootboek genoemd. Groothoeklenzen kunnen wel zorgen voor vertekening in je beeld, zeker als je er op korte afstand van je onderwerp mee fotografeert. Voor portretten zijn ze dus niet geschikt.



Bij een lange brandpuntsafstand zie je minder van de omgeving terug in je foto. Het beeld is hier dus meer ingezoomd. Bij een hoog getal, ook wel lange brandpuntsafstand genoemd, spreek je van een tele-objectief.



Vaak worden hier brandpuntsafstanden van minimaal 85, 100, 200 en 400 mm voor gebruikt. Doordat een tele-objectief de achtergrond als het ware dichterbij haalt (het comprimerende, ofwel samendrukkende effect van een lang brandpunt) zal de onscherpte daarvan eveneens vergroot op de foto terecht komen.