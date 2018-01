Welke digitale camera past bij mij?

Om uit te rekenen wat de daadwerkelijke brandpuntafstanden zijn op de verschillende sensoren, kun je onderstaande berekeningen toepassen:

* Fullframe = brandpuntafstand x 1

* APS-C = brandpuntafstand x 1.5

* M43 = brandpuntafstand x 2



Door een cropfactor van 1.5 of zelfs 2 is APS-C of M43 voor sport- of wildlife fotografen een hele interessante keuze; je haalt de actie dan nog makkelijker dichtbij.





Megapixels

1. Compactcamera

