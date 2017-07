Zet het licht naar je hand met studiolicht

Glamourverlichting, een mooie ronde beautydish-reflectie in de ogen. Foto: Maarten Hoogbergen

1. Rembrandtverlichting

2. Glamourverlichting

3. Low-key

4. High-key

Als basis neem je één enkele zachte lichtbron (een softbox of paraplu) of natuurlijk licht dat door een raam naar binnen valt. Het licht plaats je op 45 graden links of rechts van je model zodat er een tintverschil ontstaat tussen de linker- en rechterkant van het gezicht.Het licht moet ook op het oog vallen dat het verst van de lichtbron verwijderd is, anders krijg je zij-verlichting.Eventueel gebruik je een invullicht om de schaduwzijde wat op te lichten (reflectiescherm) en het contrast te verminderen.Deze verlichting accentueert rimpels en is dus een 'mannenverlichting'. Vrouwen zijn er vaak minder blij mee... In het artikel In 9 stappen je eigen moderne Vermeer-fotoportret meer tips over deze techniek.Hierbij maak je gebruik van een harde lichtbron (bijvoorbeeld een gewone flitskop of beauty dish). De laatste is iets zachter door het grotere oppervlak.De verlichting zet je recht boven de camera zodat het gezicht mooi, egaal wordt uitgelicht en je weinig tot geen rimpels ziet. Er ontstaat een mooi, subtiel schaduwtje onder de neus in de vorm van een vlinder.Dit is een typische 'vrouwenverlichting' doordat de jukbeenderen mooi uitkomen en het gezicht mooi, egaal belicht wordt.Je kan aan de onderkant van het gezicht nog een reflectiescherm houden om alle schaduw te laten verdwijnen.Dit is een echte sfeermaker bij zwart-witportretten. De donkere tinten hebben de overhand. De achtergrond moet echt pikzwart zijn. Aan een enkele flitser of lamp heb je al voldoende.Als je het histogram bekijkt zie je helemaal aan de linkerkant een piek. Toch is de foto niet onderbelicht want het histogram loopt wel helemaal door naar rechts.Het mooiste resultaat krijg je als je model zwarte/donkere kleding draagt. Het gezicht kun je in Rembrandtstijl (zie punt 1) verlichten waardoor het eruit knalt.Als je in de nabewerking ook nog eens onderbelicht zet je het effect nog zwaarder aan.Hierbij hebben de lichte tinten de overhand. Deze verlichting wordt veel gebruikt in de modewereld. Je zorgt ervoor dat je de huidtinten licht houdt en dat het model lichte kleding draagt. Het enige dat afsteekt zijn de ogen en het haar.