7 en 8 oktober: Canon Experience Days 2017

Bijna 25 professionals en Canon experts staan klaar om tijdens de Canon Experience Days iedere fotograaf of enthousiaste hobbyist verder te helpen in zijn werk en/of hobby.



Verschillende thema's komen aan bod in de vorm van masterclasses, workshops en lezingen. Van straatfotografie tot het fotograferen van huisdieren en van storytelling tot het maken van portretten.



Een lezing duurt drie kwartier, een workshop anderhalf uur en een masterclass duurt maar liefst drie uur. Een entreekaartje voor de Canon Experience Days kost 20 euro waarmee drie workshops of lezingen (of een combinatie) gevolgd kunnen worden.



Een ticket voor een masterclass kost 75 euro en staat los van het entreeticket. Met het entreeticket voor de Canon Experience Days is tevens de expositie 'Streets of the World' van Jeroen Swolfs te bezoeken die zich op dezelfde locatie bevindt.



Inschrijven kan via de site Canon Experience Days. Het aantal plaatsen voor de masterclasses, workshops en lezingen is beperkt!



Tijdens de Canon Experience Days krijgt iedereen de kans om te leren van een professionele fotograaf of filmmaker. De masterclasses, workshops en lezingen worden gegeven door onder meer de professionals: Bas Meelker, Steven Ruiter, Ashvin Ghisyawan, Jeroen Swolfs, Aad Sommeling, Ahmet Polat, Bart Heemskerk en Gwen Jansen.



Alle namen en het schema van de masterclasses, workshops en lezingen zijn terug te vinden op de experiencedays website.



Op de Canon Experience Days is tevens een groot aantal Canon camera's en objectieven aanwezig voor wie geďnteresseerd is in een test tijdens een masterclass of workshop of een van de leuke en uitdagende 'Do It Yourself' opstellingen.



Tot slot is er een kans voor de bezoeker om vastgelegd te worden door een van de deelnemers van de eerste editie van Het Perfecte Plaatje.



Wie er plaatsneemt achter de camera in de portretstudio blijft een verrassing voor de bezoeker, maar een portret van zijn/haar hand is uiteraard een ultieme herinnering aan de Canon Experience Days.