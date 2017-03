Aankomend weekend: Professional Imaging en PIXperience 2017

In de grote zalen van congrescentrum Hart van Holland in Nijkerk vinden op zaterdag 18 en zondag 19 maart twee parallelle programma's plaats, waarbij je steeds zelf kiest welke presentatie of seminar je wilt volgen. PiXperience en Professional Imaging werken samen.



Wil je twee dagen komen? Geen probleem: het zaterdagprogramma verschilt volledig van dat van zondag.



De Professional Imaging beurs (in De Loods in Nijkerk) vindt plaats op zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 maart. Een dag extra dus ten opzichte van de PiXperience beurs (in het naastgelegen congrescentrum). Allebei beurzen die een bezoekje waard zijn.