Bezoek aan de Photokina 2018

Waarschijnlijk had je het wel al meegekregen; momenteel wordt in Keulen (Duitsland) de grootste fotografiebeurs van Europa gehouden. Alle bekende merken zijn er aanwezig in vijf enorme hallen. Wij hebben er afgelopen woensdag een kijkje genomen.



Hoewel de beurs dit jaar kleiner is dan eerder versie is het beursoppervalk natuurlijk nog steeds enorm. Wij hadden na een dagje rondlopen ruim tien kilometer afgelegd volgens de stappenteller. Honderden bekende en minder bekende merken laten er hun nieuwste producten zien.



De Photokina is niet gericht op verkoop (al valt er hier en daar vast wel wat te regelen), maar het geeft je vooral de mogelijkheid om eens goed rond te kijken wat er allemaal te krijgen is en bijvoorbeeld de nieuwste camera's en objectieven direct uit te proberen.



In aanloop naar de Photokina is er de afgelopen weken dan ook al het nodige aangekondigd. Daar kun je nu dus direct even mee spelen.



Zo kun je uiteraard spelen met de nieuwste Nikon Z-systeemcamera's en met de eveneens gloednieuwe full-frame systeemcamera van Canon; de Canon EOS R.





Canon

Op de enorme stand van Canon, waar -net als bij ontzettend veel andere stands- vrijwel doorlopend live workshops gehouden worden, moet je om de Canon EOS R of om Canon's objectieven uit te proberen dit jaar wel even in de rij staan.