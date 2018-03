Dit zijn de sprekers bij PixPerience 365

Bij PiXperience 365 draait alles om natuurfotografie. Dit evenement vindt tegelijkertijd plaats met de Professional Imaging beurs in de aangrenzende hal (Hart van Holland) in Nijkerk. In dit artikel een overzicht van de sprekers op de PiXperience beurs.



Nog twee dagen tot de start, bestel snel je tickets!



Er is keuze uit meerdere parallelle programma's. Hieronder vind je het verkorte programma.