Dit zijn de sprekers op P.I. 2018!

Hoofdspreker en fashion fotografe Lindsay Adler (USA) zal elke dag een LiveShoot verzorgen in het LiveShoot Theater en een lezing geven in het Adobe Theater. Zij behoort tot de top 10 van beste fotografen wereldwijd en staat bekend om haar creativiteit en perfecte samenwerking met designers en stylisten voor het creŽren van totaal nieuwe, frisse looks.



Gustav Kiburg is een gepassioneerd natuurfotograaf. Hij reist door heel Europa om de beste plekken te vinden voor zijn fotografie. Zijn persoonlijke motto is 'Klereweer is kleurenweer'.



Lara Zankoul is een Libanese fotografe die alledaags menselijk gedrag en problemen die zich voordoen in de samenleving vastlegt via fotografische media. Het doel is om de kijkers uit te nodigen om te komen met hun eigen interpretatie en begrip van de foto's en de verhalen erachter. Haar foto's zetten je aan het denken!



Chris Stenger is een bevlogen reisfotograaf. Reisfotografie en landschappen zijn belangrijke onderwerpen en hij integreert zijn fotografie in live multimediapresentaties waarbij je de adembenemende schoonheid kunt ervaren van woeste landschappen, wilde dieren en vreemde culturen.



Gemmy Woud is bekend om haar lichtgebruik waarmee ze op schilderachtige wijze beelden creŽert zoals schilders uit de gouden eeuw dat deden.



Wieger Poutsma is een Nederlandse Digital Artist. Hij heeft altijd een grote fascinatie gehad voor het bewerken van foto's en het creŽren van illustraties.



Clive Booth besloot na een carriere van 20 jaar als grafisch ontwerper fotograaf en filmmaker te worden. Clive zal het in het Adobe theater hebben over zijn videodoc over Mr. McCullin in Kolkata.



Bart van de Wiele is grafisch vormgever en Adobe Certified Instructor. Hij heeft zijn know-how over Adobe applicaties al jaren doorgegeven wereldwijd en is een veelgevraagd spreker tijdens conferenties. Ik heb al eens een presentatie van hem bijgewoond die zeer de moeite waard en erg leerzaam was. Een geweldig spreker!