Impressie van het Nature Talks Photo Festival

De vergelijking met de Hitchcock films werd getrokken en wat je hier als fotograaf van zou kunnen leren. Bijvoorbeeld het gebruik van donker en licht, de kracht van suggestie (dingen niet te letterlijk laten zien) en hoe je de kijker het gevoel geeft dat hij zelf in de scčne zit.



Ook vertelde hij iets over de uitdagingen waar je mee te maken krijgt als je een boek uit wilt geven. Het maken van keuzes doet altijd pijn vanwege de 'darlings' die moeten sneuvelen en vanwege de mensen die afhaken omdat het niet hun 'cup of tea' is.



Hij raadde aan om niet alles alleen te doen en hulp in te schakelen van bijvoorbeeld vormgevers, ook bij de selectie van je beelden. De Beatles hadden ook een hele goede producer!



Conclusie is eigenlijk dat als je met echte passie voor een onderwerp gaat, dat alles dan veel gemakkelijker gaat. En dat zie je meteen ook terug in het resultaat!



Ik vond het een zeer intensieve (alhoewel die twee uur tijd die het duurde werkelijk omvloog) en inspirerende masterclass. Ik heb heel wat tips aangereikt en spiegels voorgehouden gekregen. Ik ga absoluut op korte termijn eens een workshop bij hem volgen!





3. Spitsbergen, fotografisch paradijs

Ook volgde ik de lezing van Jan Vermeer over Spitsbergen, wat bij iedere fotograaf tot de verbeelding spreekt. Desolate landschappen, ijselijk fraaie details, sneeuw en ijs en niet te vergeten het bijzondere dierenleven.Jan Vermeer bezocht Spitsbergen ook in september en april wanneer het veel minder druk is. Want ook hier is het in het hoogseizoen een drukte van jewelste. In september is het vooral kleurrijk vanwege de herfstkleuren.Planten hoe klein ook geven het landschap een oranje-rode gloed. Aan het eind van de winter ligt er nog volop sneeuw. Het magische zachtroze licht is in deze tijd van het jaar adembenemend mooi. Jan gaf de presentatie is in samenwerking met Nordic Vision (fotoreizen).