Lens- en optiekdag in Het Vinne mét fotosafari's

Datum: zaterdag, 13 mei 2017

Locatie: Provinciaal natuurgebied Het Vinne in Zoutleeuw, grens Vlaams-Brabant/Belgisch Limburg





Vinnemeer

Beurs in Vinnehoeve

In een laagte in het beekdal van de Kleine Gete blinkt het grootste natuurlijke meer van Vlaanderen. In het voorjaar wordt de sfeer hier bepaald door de gezellige drukte van een grote kokmeeuwenkolonie. Daarrond broeden zeldzame broedvogels als woudaapje en geoorde fuut.Rakelings over het water slingerende plankenpaden loodsen je over het Vinnemeer en rijgen verschillende vogelkijkhutten, infoborden en uitkijkpunten aan elkaar. Een indrukwekkende kijktoren maakt de natuurbeleving compleet.In LANDSCHAP verscheen een uitgebreid artikel over Het Vinne, mét een volledige wandelkaart en alle praktische informatie over bereikbaarheid, wandelafstanden, bewegwijzering, etc. Hieronder kan je het artikel downloaden (copyright Landschap vzw).Tijdens de Lens- en optiekdag kan je in de Vinnehoeve terecht voor een heuse beurs. Alle camera-, lens- en optiekmerken zijn aanwezig met een promostand, en je kan er naar hartenlust fotomateriaal testen. Uiteraard zijn ook Landschap vzw en onze partner Starling natuurreizen van de partij. De beurs is geopend van 10:00 tot 18:00 uur.