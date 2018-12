Photokina in 2019 geannuleerd en uitgesteld tot mei 2020

Koelnmesse en het Deutsche Gesellschaft fr Photographie, een belangrijke sponsor van het evenement, hebben dit gezamenlijk besloten. De plannen voor het jaarlijks in plaats van tweejaarlijks organiseren van de beurs waren toch wat te ambitieus.



De reden om Photokina 2019 in mei te willen organiseren was om uit het vaarwater van de IFA (ook in Berlijn in september) te blijven.



In plaats daarvan zal de nieuwe jaarlijkse showcyclus in 2020 beginnen - velen suggereerden al dat ze dit al vanaf het begin hadden moeten doen. De volgende Photokina (die dus niet doorgaat) was oorspronkelijk gepland van woensdag 8 tot 11 mei 2019.



Door de start van de jaarlijkse frequentie van Photokina met n jaar uit te stellen, willen we alle deelnemers de kans geven om hun nieuwe concepten verder te ontwikkelen n om nieuwe doelgroepen onder exposanten en bezoekers aan te boren zegt de organisatie er zelf over in het persbericht.



Photokina 2018, in september, trok zo'n 180.000 bezoekers uit 127 landen. De volgende beurs zal nu doorgaan van woensdag 27 tot zaterdag 30 mei 2020.