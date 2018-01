Professional Imaging 2018 nu nog met korting

Prijzen

Combinatie met Info Europa

Gemmy Woud spreker

De EarlyBird prijs loopt nog tot en met 31 januari 2018. Je betaalt dan 7,50 euro per persoon voor een dagticket. Een passe-partout voor drie dagen kost 15 euro per persoon.Schrijf je na 1 februari in, dan kost een dagticket 10 euro per persoon. Een passe-partout voor drie dagen kost dan 20 euro.Genoemde prijzen zijn inclusief parkeerkosten, behandelingskosten, pendelbus van NS station Nijkerk/ De Loods vise versa of veraf gelegen parkeerplaats / De Loods vise versa én BTW. Inschrijven kun je via de Professional Imaging site.In samenwerking met Professional Imaging organiseert Info Europa op maandag 26 maart hun Member Day business event. Info Europa is binnen de Benelux de coöperatieve inkoopvereniging voor de Foto/video specialist.Twee maal per jaar organiseert Info Europa voor hun leden een Member Day. Dit is het moment waarop Fotospecialisten uit heel de Benelux hun con-collega's en leveranciers uit de branche ontmoeten.Omdat beide evenementen dezelfde ingrediënten en sfeer hebben is er besloten deze te combineren. De perfecte combinatie, volgens Info Europa. Het Member Day business event zal plaatsvinden in de Passe-partout zaal in Hart van Holland. Gemmy Woud – Binnendijk is nu als eerste spreker voor het Adobe Theater bekend. In de fotografie combineert Gemmy haar ervaring als schilder en edelsmid, haar kennis van stoffen en creativiteit om een beeld te creëren.