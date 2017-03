Shoot A'DAM 2017; Gratis beurs voor fotografen

Op maandag drie april aanstaande wordt al weer de vijfde editie van het event Shoot A'DAM georganiseerd in de fotografische creatieve hot-spot Pakhuis de Zwijger.



Shoot A'DAM is een gratis eendaags evenement voor professionals in de imaging industrie. Het doel is om een informatief, inspirerend en interactief programma te bieden.



Het event wordt sinds het begin gehost door Transcontinenta's merken Broncolor en Hasselblad met medewerking van diverse event partners als de DuPho, Focus, Canon (printers), EIZO, PhotoQ, Klomps & Boor en FotoLabKieke.



Vorig jaar trok dit event overigens ruim duizend professionals.