Verslag Professional Imaging 2017

Oypo, Wacom, Disnet en Eizo ook vertegenwoordigd op de P.I. beurs

Oypo

Wat vond ik ervan?

Fotografensite Oypo gaf aan sinds kort nog beter uitgerust te zijn om professionele fotografen het nare werk uit handen te nemen. Zo zorgt Oypo niet alleen voor de visability van nu al 3500 fotografen en de door de fotograaf zelf te selecteren beelden, maar ook voor het totale order-, print- en verzendtraject van bestellingen via de site. Zo houdt de fotograaf meer tijd over voor zijn vak: fotograferen!Afgelopen jaar hebben ze een start gemaakt met de bouw van een volledig nieuwe applicatie van Oypo. Hij is nog niet af, maar ze zijn goed op weg. Het ziet er naar uit dat ze in april dit jaar live gaan met de nieuwe applicatie.Arjan Boerlage introduceerde er bovendien Keezr , voor fotografen die gevonden willen worden. Keezr brengt fotografen en opdrachtgevers bij elkaar. Opdrachtgevers kunnen via de site een fotograaf kiezen op basis van zijn of haar werk. Fotografen kunnen zich profileren op de site.Wat ik van de beurs gezien heb was erg interessant. Mijn interesse ging vooral uit naar natuurfotografie, bewustwording en wereldverbetering.Dingen waarbij je als fotograaf een grote rol kunt spelen, zoals Brent Stirton tijdens zijn lezing bewees. Daarom trokken ook de komende fototentoonstellingen in het Museon met hetzelfde thema mijn bijzondere aandacht.De Professional Imaging beurs van 2018 staat alweer gepland van 24 tot en met 26 maart. Schrijf het alvast in je agenda.