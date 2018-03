Verslag Professional Imaging 2018

Wieger Poutsma over visual storytelling door middel van kleur en licht

Wat vond ik ervan?

Wat ik van de beurs gezien heb was erg interessant. Zowel de stands als de lezingen, die dit jaar wel heel erg leerzaam en interessant waren!Mijn interesse ging vooral uit naar het werken met studiolicht en het gebruik van gels daarbij, visual storytelling, het gebruik van kleur en licht en digitale beeldmanipulatie.De beurs is zeker het bezoeken waard. Je kunt morgen en maandag ook nog een bezoekje brengen.Ben jij op de Professional Imaging beurs geweest dit jaar? Laat vooral even in de reacties weten wat je er vanvond en welke stand of voorstelling je zeker zou aanraden!