Verslag van de Adobe Creative Meetup in Eindhoven

De Adobe Creative Meetup werd georganiseerd in samenwerking met de SintLucas creative community en was voor creative professionals gratis te bezoeken.



SintLucas (gevestigd in het oude Philips NatLab op Strijp-S) liet zien welke vernieuwingen er doorgevoerd zijn in Creative Cloud. Daarnaast gaven ze je een kijkje in de keuken en toonden ze met welke experimentele technologie Adobe bezig is.





Bart van der Wiele

Next Generation Creative Cloud

Ik bezocht alleen de lezing van Bart van der Wiele (Senior Solution Consultant bij Adobe).Bart deelde een hoop informatie over, dat je de volledige verzameling desktop- en mobiele apps van Adobe biedt. Van essentiële apps zoals Photoshop CC tot tools van de volgende generatie zoals Adobe XD CC.Hij gaf daarna een demonstratie en liet zien hoe je snel tot een strak ontwerp kunt komen door gebruik te maken van de ingebouwde sjablonen en stapsgewijze zelfstudies om je vaardigheden te vergroten en snel aan de slag te gaan.Een erg inspirerende presentatie die erg de indruk wekte dat voorheen zeer ingewikkelde design-taken nu voor bijna iedereen weggelegd lijken te zijn via deze zelfdenkende en onderling zeer nauw samenhangende tools.Hieronder een aantal door hem besproken en gedemonstreerde items die mijn speciale aandacht trokken. Adobe Sensei (Unified artificial intelligence and machine learning) is het paradepaardje van Adobe en dient ervoor repetitieve taken zoveel mogelijk weg te halen bij designers.Daarnaast zijn veel applicaties aangepast. Je kunt nu ook vanaf allerlei mobiele devices werken zoals je iPhone of iPad, wat onderling en/of met je desktop computer synchroniseert. Wijzigingen kunnen vanaf elk device ongedaan kunnen worden gemaakt. Je kunt nu overal en op elke manier werken, is het idee.