Verslag van de eerste Fujifilm Experience

Afgelopen zondag 11 maart 2018 vond de eerste Fujifilm Experience Nederland plaats in 'De Fabrique' in Utrecht.



Via onder andere een Facebook-event en webpagina werd dit event onder de aandacht van belangstellenden gebracht. Als fervent Fujifilm-gebruiker, moest ik hier natuurlijk bij aanwezig zijn.



Het gratis event werd georganiseerd in navolging op een succesvolle Fujifilm Roadshow in Duitsland.



Behalve lezingen, workshops en liveshoots, stond op de site ook dat men zelf de kracht van zowel de Fujifilm X Serie als ook het Fujifilm GFX Medium Format Systeem kon ervaren. Om met dat laatste te beginnen, dat klopte slechts ten dele.





Touch & Try

De Check & Clean en Uitleenbalie

Lezingen

Pis kijken door een dokter in het Archeon

© Maarten van der Voorde

Workshops

Liveshoots

Voorbereidingen van de liveshoot met de Citroën Traction Avant

Zo dicht erop, dat je in de scène zit

En het model wacht geduldig af...

Ons kent ons

Greg Theulings staat bezoekers te woord

Bij de grote Touch & Try balie was het mogelijk om camera's en objectieven vast te houden en er een beetje mee te spelen. Medewerkers van Fujifilm Europe vertelden hier welke mogelijkheden de verschillende camera's en objectieven boden.Alle camera's waren present, inclusief de onlangs gepresenteerde X-H1. Er stonden ook twee GFX Medium Format camera's met respectievelijk een 63mm en 110mm objectief. Al deze camera's waren gezekerd en konden dus niet uitgebreid gebruikt worden om te testen.Er was echter een tweede balie, waar bezoekers hun camera en / of objectief konden laten testen en schoonmaken. Op vertoon van hun identiteitsbewijs kon men bij deze balie ook camera's en objectieven lenen. Hiermee kon men vervolgens vrij rondlopen op het event om ze uitgebreid te testen, bijvoorbeeld tijdens de Liveshoots.Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe FX 80mm macro even aan de tand te voelen, maar niet uitgebreid genoeg om er een blog over te schrijven.Helaas waren bij deze tweede balie geen GFX Medium Format Systeem camera's beschikbaar. Van Maarten van Norden, salesmanager Nederland voor Fujifilm, begreep ik later dat de reden hiervoor was, dat het event vooral was bedoeld voor Fujifilm X gebruikers en mensen die overwogen om over te stappen op dit systeem.Voor fotografen die gebruik wilden (gaan) maken van het GFX Medium Format Systeem zouden andere bijeenkomsten georganiseerd worden.Gedurende het event werden er zes lezingen van drie kwartier georganiseerd. Twee daarvan werden twee keer gegeven, dus netto kon je maximaal vier unieke lezingen bijwonen. Zelf koos ik ervoor om er twee bij te wonen.De eerste lezing die ik volgde was van Fujifilm X Photographer Maarten van der Voorde met als titel ' Meet the man with the FUJI '.Aan de hand van een ruime en vooral afwisselende serie beelden, vertelde Maarten welke reizen hij had ondernomen en natuurlijk, hoe hij uiteindelijk was overgestapt van Nikon op FUJI en wat hem dat gebracht had.Eerlijk gezegd kon Maarten mij in eerste instantie maar bij vlagen boeien met z'n beelden. Aan het einde van zijn serie maakte hij dat echter meer dan goed. Een foto vanuit een uniek standpunt van een valkenier, die werkt met ooievaars(!).Schitterende portretten uit Jordanië en misschien wel de allermooiste uit het Archeon, allen gemaakt met natuurlijk licht, vond ik werkelijk geweldig.De tweede lezing die ik bijwoonde was van Inge Hondebrink , wederom Fujifilm X Photographer. Het onderwerp van deze lezing was officieel Reis & reportage fotografie, maar zij begon al direct met de vraag wie er speciaal voor het onderdeel Reisfotografie was gekomen.Dat zou namelijk maar een klein deel van haar lezing vormen. Inge, voormalig fysiotherapeut, begon haar lezing met een grote hoeveelheid beelden van gehandicapte sporters en hoe ze überhaupt fotograaf was geworden.Pas aan het eind van haar lezing liet ze portretten zien van mensen, die ze ontmoet had tijdens een 5000 kilometer lange reis met een Greyhound bus in Amerika. Van deze reis was ook een reportage gemaakt, waarvan ze ook een deel liet zien.Gedurende haar verhaal vertelde ook Inge welke camera's zij gebruikte en waar velen juist kiezen voor Fujifilm vanwege het handzame en vaak onopvallende formaat, gebruikte zij juist regelmatig de toch wel grote en opvallende GFX Medium Format Systeem camera.Wat erg fijn was, was dat de lezingen in een aparte ruimte werden gehouden en de stem van de spreker versterkt werd. Waar ik op andere beurzen nog te vaak meemaak dat lezingen eigenlijk niet te volgen zijn, omdat er teveel omgevingsgeluid is, was dat hier prima geregeld.Helaas kon ik de workshop waar ik interesse in had niet bijwonen. In verband met een verblijf in het buitenland tijdens de voorjaarsvakantie, was ik te laat om me daarvoor in te schrijven.Interessant was dat men bij inschrijving 20 euro moest betalen, die men tijdens het event weer terug zou krijgen. Geen idee wat de achterliggende gedachte hierachter was. Ook de workshops werden in een aparte ruimte gehouden.Er waren twee locaties waar liveshoots georganiseerd werden. Eentje daarvan heb ik deels bijgewoond, mede omdat zo'n liveshoot eigenlijk gedurende het gehele event doorging.In de grootste ruimte stond een bureau uit de jaren '50 à '60 met een typemachine en model in passende kleding. Op een lange tafel in dezelfde ruimte lag een moodboard, waaruit bleek dat men een reeks foto's wilde maken met als thema 'Gangster'.Het toeval wil dat de eigenaar van de auto - een Citroën Traction Avant - een oude vriend van me was. Mede daardoor heb ik nog wat langer dan gepland tijdens de liveshoot rondgelopen en een enkele sfeerfoto gemaakt, toen de auto binnen stond voor de foto's naar aanleiding van het moodboard.Aan het einde van de dag waren twee scènes volledig uitgelicht en konden de bezoeker los. De ene scène betrof die met het bureau; de andere niet veel meer dan een achtergrond, waar een model in jaren '50 / '60 kleding poseerde.Het interessante aan dit soort events vind ik altijd, dat de fotografen vervolgens als vliegen aangetrokken door stroop rondom de modellen staan en ze blijkbaar willekeurig fotograferen, elkaar het licht niet in de lens gunnende. Ik kon het niet laten om juist hiervan ook een fotootje te maken.Uiteraard is een event als dit ook interessant om medefotografen te ontmoeten en te leren kennen. Of om eindelijk het gezicht te zien, bij mensen die je soms al jaren virtueel kent.Naast de mensen van Fujifilm Nederland was bijvoorbeeld Greg Theulings er met een live vraagbaakhoekje, waar hij normaal gesproken een vergelijkbare Facebookpagina beheert.Daarnaast heb ik ook nog wat nieuwe contacten opgedaan, waarvan je nooit weet of en hoe je elkaar in de toekomst nog eens kunt helpen.Al met al was het event er eentje in de trant van 'Wij van WC-Eend...', maar was ik zelf niet degene die begon met het feit dat ik fervent Fujifilm-gebruiker ben? Voor mij was het dus een geslaagd event en zeker voor herhaling vatbaar.