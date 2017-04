Verslag van de Shoot A'dam 2017

De informatie & netwerkruimte - expo

Business seminar: ondernemen, je zaken goed geregeld

Karim Safar: De kracht en emotie binnen CrossFitt

Drie internationale fotografen verzorgden live shoots in de grote zaal op de tweede etage. Ik bezocht alleen de demonstraties van Henrik Sorensen uit Denemarken en David Sheldrick uit de Engeland. Urs Recher uit Zwitserland verzorgde tevens een live shoot.Drie nationale fotografen gaven antwoord op de vraag: 'How do they do it?' in de studio op de vijfde etage. Ik heb ze alle drie kunnen beluisteren en bekijken: Karim Safar over 'De kracht en emotie binnen CrossFitt' Indra Moonen over 'Natte plaat collodion' en Geert Snoeijer over 'Dutch Diaspora'Een mogelijkheid om alle workshop te volgen was er niet, want ze werden gelijktijdig gegeven een aantal workshops werd ook maar één keer gegeven.Ik bezocht het business seminar: Ondernemen: al je zaken goed geregeld, door Ruud Hoevenaar van EZ Boekhouding . Boekhouden en belastingzaken zijn vaak saai en vervelend. Toch zijn het dingen waar je geld mee kan verdienen als je ze goed doet.Ruud Hoevenaar legde uit waar je het meeste voordeel uit kan halen. Hij gaf een aantal belasting en boekhoud tips waarmee je genoeg handvatten krijgt om meer voordeel te halen uit je boekhouding.En daarnaast legde hij uit hoe je zo min mogelijk tijd hoeft te besteden aan je boekhouden zodat je meer aan fotograferen en ondernemen toe komt.Natuurlijk was een van zijn tips het gebruiken van hun boekhoudpakket. Karim is CrossFitter, gewichtheffer, en fotograaf. Hij vertelde gepassioneerd over zowel fotografie als krachtsport. Deze twee werelden brengen samen het beste naar boven in zijn creativiteit.Hij demonstreerde aan de hand van zelfgemaakte en zeer spectaculaire foto's hoe je het juiste moment vindt en hoe je weet wanneer de atleet een nieuw persoonlijk record gaat neerzetten & vieren (of een dappere poging gaat missen).