Boek: Exactitudes | Versluis & Uyttenbroek

Slagers en Ghoulies

Ook buitenland

Er zijn nu tientallenen er komen er nog steeds nieuwe bij. Ook ruimtelijk is het project in principe onbegrensd. Naast in het begin voornamelijk Nederlanders (Rotterdam's heterogene straatscène was in het begin een belangrijke inspiratiebron), werden er later ook steeds vaker types in het buitenland gefotografeerd, zoals in Brazilië, Marokko en China.