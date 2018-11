Boek over flitsen in de natuurfotografie

Flitsen roept bij natuurfotografen gemengde gevoelens op: de n vindt het niet mooi, de ander zweert erbij, een derde roept meteen dat het schadelijk is voor dieren. Sommigen vinden het makkelijk, maar de meesten hebben moeite met de instellingen.



Maar weet je dat je z kunt flitsen dat je een veel beter belicht onderwerp krijgt, zonder dat je ziet dat je geflitst hebt? Zowel in macrofotografie, landschapsfotografie als bij wildlife fotografie kan goed gebruik van flits aanzienlijk betere foto's opleveren.





Zeven bekende natuurfotografen die hun flitser(s) regelmatig of zelfs altijd gebruiken hebben al hun kennis en ervaring gebundeld in een Praktijkgids flitsen voor natuurfotografen. Owh, en zelf heb ik ook n hoofdstuk bijgedragen met veel basisinformatie over flitsen.In deze praktijkgids zetten wij alles op een rij wat je wilt en moet weten over flitsen. Met veel praktijkvoorbeelden laten we zien hoe je de flits op talloze manieren kunt inzetten om beter belichte foto's te krijgen.Het boek(ISBN 9789079588220) telt 192 pagina's en verschijnt op 24 november 2018. Tot deze datum kun je het boek tegen de voorintekenprijs van 21,90 euro online bestellen (exclusief 1,95 euro verzendkosten). De winkelprijs wordt na deze datum 27,90 euro.