Boek: Praktijkgids filters door Bob Luijks

Analoog verdwijnt

Toch weer filters

Zuivere praktijkervaringen

Wat vond ik ervan?

Met de komst van de digitale camera leken typische analoge accessoires, zoals filters, uit het natuurlijke landschap te verdwijnen. Je kunt immers toch alles op de computer doen.Aanvankelijk leek dit ook echt te gebeuren: filtermerk na filtermerk ging failliet, totdat er slechts een handvol merken overbleef. Zelfs het populaire Cokin redde het niet. Maar het fotograferen met filters is nu toch weer aan een enorme opmars bezig.De opmars van de digitale camera zorgde namelijk even later echter weer voor een omgekeerde revolutie. Omdat steeds meer mensen gingen fotograferen, ontstond er toch weer een grote behoefte aan filters. Zodanig dat het failliete Cokin een succesvolle doorstart maakte.Op dit moment kun je dan ook kiezen uit een record aantal merken en 'smaakjes'. Dat klinkt ideaal, maar daardoor raak je soms verdwaald in de filterjungle.Er zijn inmiddels tientallen merken filters en elke maand komen er nieuwe producten op de markt.Het laatste boek over filters dateert echter van 30 jaar geleden. Bob Luijks , begenadigd landschapsfotograaf en docent, vond dat het tijd werd voor een nieuw standaardwerk over filters.Hij heeft zich vastgebeten in het onderwerp, is zelf alles gaan testen, toepassen en gebruiken. In dit boek krijg je geen 'hear-say' maar eerlijke en zuivere praktijkervaringen. Bob deelt op een no-nonsense manier zijn kennis, ervaring en enthousiasme.Dit boek beschrijft alle denkbare filters, de kenmerken, waarop je moet letten bij aanschaf en hoe je ze praktisch in het veld gebruikt. Tientallen voorbeelden maken alles duidelijk en zorgen tegelijkertijd voor volop inspiratie om zelf aan de slag te gaan.Wat komt er in dit boek aan bod?• Polarisatiefilter• Grijsverloopfilter• Grijsfilters• Overige filters• Accessoires• Digitale oplossingen• Zelf filters maken• De praktijkIk vond het een zeer praktisch boek met veel diepgang waar ik veel van heb opgestoken. De auteur heeft diepgaande kennis van zaken. Hij legt uit waarom het niet mogelijk is om alle effecten van filters digitaal na te bootsen. Toch verheerlijkt hij de fysieke filters niet, maar besteedt hij ook een groot hoofdstuk aan digitale filters.Hij legt het verschil tussen een grijsverloopfilter (voor contrast in balans, tussen een goed belichte lucht en een wit landschap) en een grijsfilter (waarbij je met een soort zonnebril naar de beelden kijkt) prima uit.Daarnaast laat hij zien wat het effect van een grijsfilter met een lange belichtingstijd is. Bij het fotograferen van water laat dit goed bewegingen zien. Door zelf met je toestel te bewegen vervagen de details waardoor je een mooi, abstract beeld krijgt.Daarnaast legt hij de werking van een polarisatiefilter zien. Hij tovert intense kleuren tevoorschijn en laat schitteringen verdwijnen waarbij het landschap meer tot leven komt. Ook spiegelingen, in bijvoorbeeld een etalageruit, kun je zo laten verdwijnen.