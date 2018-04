De portretten van fotograaf C. Barton van Flymen

Claudio Chiapucci, Nelli Coman, Enith Brigitha, Jacques Brel en Liesbeth List

Zijn foto's uit de zeventiger en tachtiger jaren (toen er nog geen manager of agent met fotoshoots gemoeid was) zijn echter veruit het mooist. Maar dat kan natuurlijk ook liggen aan de verpletterende kracht van de nostalgie.Deze prachtige foto van Ruud Gullit maakte hij in 1988, in bad, vlak na de historische overwinning van het Nederlands elftal op Duitsland (tja, toen waren we wel succesvol in het land van onze oosterburen).Hij trof Ruud Gullit in een badkamer en zei: 'Ruud, ga even vlug in dat bad liggen'. Aan de deur werd inmiddels flink gerammeld.