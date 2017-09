Fashion en kunstfotograaf Sanja Marušić publiceert eerste fotoboek

Een aantal foto's wordt van 9 september tot en met 8 oktober in de Melkweg Expo tentoongesteld. Het boek, met drie verschillend gekleurde covers, is vanaf september verkrijgbaar in de betere boekhandel of via Sanjamarusic.nl en kost 37,50 euro.



De Nederlands-Kroatische fotograaf Sanja Marušić (geb. 1991) kreeg haar eerste camera op haar vijftiende. Nog geen twee jaar later studeerde ze fotografie aan de Koninklijke Kunstacademie in Den Haag, alwaar ze in 2013 afstudeerde met een Honorable Mention.



Sanja reist de wereld over om surreële en kleurrijke beelden te creëren. Haar experimentele benadering van kleur, compositie, materialen en manipulaties leiden tot droomachtige, cineastische en vervreemdende scčnes die spelen met onze relatie tot het onderbewustzijn.