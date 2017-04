Fotoproject over de vergeten 'weeskinderen van de VOC'

Twee eeuwen lang heersten de Nederlanders over de wereldzeeŽn. Tot op de dag van vandaag is hun aanwezigheid op verre handelsposten te zien in de trekken van de mensen die er wonen.



Documentair fotograaf Geert Snoeijer legde deze tot nog toe goed verborgen geschiedenis bloot met het project 'VÍrlander - de Weeskinderen van de VOC'.



Daarvoor reisde hij samen met een team van experts, antropoloog Nonja Peters, historicus Bart de Graaff en taalwetenschapper Aone van Engelenhoven, af naar West-AustraliŽ, Zuidelijk Afrika en Kisar in IndonesiŽ. Het resultaat is een indringende serie fotoportretten en fascinerende levensgeschiedenissen.



Van het project zijn een tweetal boeken samengesteld: VÍrlander, The Forgotten Children of the VOC en ĒIk, YzerbekĒ van Bart de Graaff, ook met foto's van Geert Snoeijer. Zijn dertig portretten waren te zien in het Westfries museum te Hoorn. Ergens later in het jaar worden ze tentoongesteld in Het Grachtenhuis te Amsterdam.



Zie hieronder een filmpje over het VÍrlander project: