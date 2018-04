Imagine. Shoot. Create. door Annegien Schilling

De bliksem die inslaat op haar hand, een kauwgombel in de vorm van een hart, de zee die ze als een deken over zich heen trekt, de schommel boven de skyline van New York: in de surrealistische foto's van Annegien kan alles.



Annegien Schilling is 17 en werd geboren in de Verenigde Staten. Op haar derde verhuisde ze naar Nederland. Toen ze dertien jaar was opende ze haar Instagram-account onder de naam @fetching_tigerss waarop ze haar haast surrealistisch bewerkte foto's plaatst.



Haar account is goed voor meer dan een miljoen volgers. In dit boek laat ze je in stappen zien hoe je een concept voor een foto bedenkt, fotografeert en voor Instagram bewerkt.





Geheimen prijsgegeven

Ze kijkt veel om zich heen. Dan ziet ze ineens een lamp waar een mooie gloed vanaf komt en denkt ze meteen alweer aan een foto. Ze observeert graag en slaat afbeeldingen op in haar hoofd.Daar heeft ze een archief opgebouwd vol kleuren, concepten, voorwerpen en ideeŽn. Het idee voor een foto is vaak een combinatie van die dingen. Ze koppelt ze aan elkaar en creŽert iets nieuwsHaar foto's fascineren je en maken nieuwsgierig naar de betekenis, ťn naar het maakproces. In dit boek geeft Annegien haar fotografie- en bewerkingsgeheimen prijs. Je kunt zelf leren creatief te fotograferen aan de hand van de vele voorbeeldfoto's en tips.Ik kende Annegien en haar fetching_tigerss account eigenlijk nog niet, voordat ik aan het boek begon. Maar ik verbaasde me al snel over de magie die zij in haar foto's brengt. Je blijft bladeren in het boek en de foto's nodigen uit om de uitleg erbij te gaan lezen en begrijpen.