Jan Banning: Red Utopia

Na de val van de muur en de desintegratie van de Sovjet-Unie lijkt het communisme weggeraakt in de vergetelheid van de geschiedenis.



Fotograaf Jan Banning documenteert met zijn serie Red Utopia in (vanuit ons perspectief) diverse uithoeken van de wereld de nog levende restanten van deze ideologie, die zo bepalend is geweest voor de twintigste eeuw.



Vanaf 14 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fotoserie te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Ook is er een boek van uitgebracht onder de gelijknamige titel.