Let's Focus! van Marit Hilarius

Alle relevante vragen komen aan bod: Hoe beslis je welke camera je koopt? Hoe gebruik je alle functies van je fototoestel optimaal? Hoe maak je een goede portret- landschaps- of productfoto? Wat is de beste tijd om te fotograferen? En wat kun je allemaal met je telefoon?



De ondertitel zegt eigenlijk al precies wat het is: een niet-technisch fotografiehandboek. Er bestaan al heel veel technische boeken over fotografie. Marit wilde dit nu juist niet zijn. Ze wil alles wat ze van en over fotografie weet delen op een leuke en toegankelijke manier.



Je ontkomt natuurlijk niet helemaal aan technische uitleg, maar ze is er goed in geslaagd dit zonder ellenlange verhalen of ingewikkelde wiskundige formules te doen.



Alles wat je zou moeten weten over fotografie staat erin, maar dan zo simpel mogelijk gemaakt. Ze hanteert dezelfde schrijfstijl in het boek als op haar blog.