New Dutch Photography Talent 2018

In deze toonaangevende publicatie worden jaarlijks honderd opkomende fotografen gepresenteerd. New is een initiatief van de makers van GUP Magazine en wordt mede mogelijk gemaakt door Nikon in het kader van het 100-jarig bestaan.



New biedt in Nederland geboren of werkzame fotografen een internationaal platform en brengt nieuwe fotografie van Nederlandse bodem onder de aandacht bij liefhebbers en professionals. Het is een bron van inspiratie voor iedereen die geďnteresseerd is in fotografie, en bovendien een boek vol vers onontdekt talent.



Uit de honderden inzendingen heeft de redactie van GUP Magazine een zorgvuldige selectie van 100 fotografen gemaakt. New 2018 is voorzien van een voorwoord door Roy Kahmann, oprichter en eigenaar van New Dutch Photography Talent.



Met 420 pagina's is het een stijlbijbel voor artdirectors, curatoren, verzamelaars, liefhebbers en collega-fotografen.



Matthieu van Vliet, General Manager bij Nikon Benelux, over deze samenwerking: Nikon is zeer trots op de samenwerking met New waarbij we opkomende fotografen in de schijnwerpers zetten. Nikon viert dit jaar het 100-jarige jubileum.



In de afgelopen eeuw heeft Nikon een bepalende rol gespeeld bij het veranderen van de wereld van fotografie. 2017 is daarom een jaar waarin we verhalen, foto's en adviezen die een eeuw verbeelding hebben vormgegeven delen.



Het is fantastisch dat we samen met GUP nieuw fotografietalent kunnen eren en zo ons vizier ook richten op de komende 100 jaar.