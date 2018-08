Praktijkboek Natuurfotografie Jaarrond

Conclusie

Ik vind het geen boek dat je in één avond uitleest, maar meer iets dat je als naslagwerk kunt gebruiken. Het boek is dusdanig opgebouwd dat je het door het jaar heen kunt lezen en volgen. Je zou bijvoorbeeld ook elke maand één hoofdstuk kunnen doornemen.Het doorkijken van het boek maakt dat je zin krijgt om je camerarugzak in te pakken en een leuke fototrip te plannen. De kracht van het boek is om te inspireren, dan haal je er ook het meeste uit.Ik vind het boek een aanrader. Het pretendeert dat je het hele jaar bezig kunt zijn met natuurfotografie. En dat klopt ook! Je moet er natuurlijk zelf nog wel moeite voor doen om erop uit te trekken maar de mogelijkheden en benodigde informatie worden je wel op een toegankelijke manier (verdiepend en toch leesbaar) aangereikt.Dit in combinatie met sterke fotografische voorbeelden maken dit boek tot een onmisbaar boek voor iedereen die meer bezig wil zijn met natuurfotografie!Als je het leuk vindt om (in) de natuur te fotograferen en wil je dit vaker doen, ook in andere gebieden en met verschillende onderwerpen? Dan is dit boek een echte aanrader!