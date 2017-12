Recensie: 85 fotochallenges (voor kinderen)

In het hoofdstuk Licht en Donker krijg je bijvoorbeeld eerst een stukje theorie over hoe licht wordt omgezet in een foto en wat voor soorten licht er allemaal bestaan.



Wat mij opviel is het gebruik van synoniemen; backlight wordt in dit boek beschreven als bijvoorbeeld 'engelenhaar' (tof bedacht).



Het boek is in principe geschreven voor iedereen die interesse heeft in fotografie. Om het boek zo toegankelijk mogelijk te maken zijn de teksten en challenges geschreven op het niveau van een kind. De complete basis van fotografie op deze manier echter helder en duidelijk uitgelegd.



''Ook voor volwassenen en professionals kan dit boek leerzaam en inspirerend zijn. Alle challenges laten genoeg ruimte voor eigen invulling. Je kan er op eigen niveau mee aan de slag''



Het boek leest bovendien goed weg, ligt lekker in de hand en is klein qua formaat. Hierdoor past het makkelijk in een rugzak zodat je het boek eruit kunt halen tijdens het uitvoeren van een challenge om nog even te spieken. Er is zelfs een aparte sectie voor aantekeningen. Handig als je net begint met fotografie en even de instellingen wilt opschrijven.