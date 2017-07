Recensie: Before they pass away van Jimmy Nelson

Illusie

Heerlijk wegdromen

Volgens de critici verkoopt Jimmy Nelson een illusie, dat authenticiteit nog bestaat. Maar ook het beeld van hoe mensen denken dat deze stammen leven kan door mensen als authenticiteit geaccepteerd worden.Vergelijk het met onze verkleedpartijen tijdens carnaval of stadjes als Spakenburg of Marken waar de oudere generatie nog weleens in klederdracht rondloopt. Het is zeker niet zo dat alle Nederlanders er altijd zo bij lopen.Hetzelfde geldt voor deze stammen. Sommige mensen leven nog steeds zo, maar een groot deel waarschijnlijk niet. De vraag is of dit nou echt zo erg is. Want wie is Jimmy Nelson om deze mensen te bevelen niet hun ware 'authenticiteit' te verliezen en niet te gaan leven zoals wij dat doen in onze Westerse wereld?Ik vind het in ieder geval een heerlijk boek met adembenemende foto's waarbij je heerlijk kunt wegdromen over afgelegen gebieden waar mensen in ieder geval nog op een veel traditionelere manier leven dan wij in onze Westerse wereld.Dat dingen geŽnsceneerd en in scene gezet zijn vind ik zelf niet zo belangrijk. Ik kijk toch meer naar de prachtige composities en de geweldige kwaliteit van de foto's. Ik begreep dat ze met een Hasselblad camera zijn gemaakt en dat is zeker te zien! Een mooi bezit, dit boek!