Recensie: De camera. Mijn derde oog

Het blijkt dat fotograferen binnen een afgebakend onderwerp wonderbaarlijke en raadselachtige beelden kunnen opleveren en dat het kan leiden tot een andere manier van kijken naar de wereld om ons heen. Het boek heeft niet voor niets de subtitel: een uitnodiging tot kijken.



Als lezer word je uitgenodigd de opdrachten zelf te gaan uitvoeren. Je zou er, eventueel met een groepje vrienden, direct mee aan de slag kunnen.





Wat vond ik ervan?

Prijs en waar te koop

Ik vond het boek vrij breedsprakig opgebouwd. Misschien dat dit voor een beginnend fotograaf leuk en illustratief is, maar ikzelf houd meer van kort en bondig en 'to the point'. De inleiding gaat vier pagina's lang over 'het bijzondere van de fotografie'.Vervolgens worden er 22 opdrachten die ooit aan cursisten zijn gegeven (hun 'beste' foto's staan per opdracht in het boek weergegeven) besproken. Ook weer met een enorme inleiding.De opdrachten gaan voornamelijk over het 'leren kijken', het onalledaagse leren zien in alledaagse dingen of gebeurtenissen. Dit gegeven op zich is wel iets wat zou kunnen prikkelen om hier zelf eens mee aan de slag te gaan.Ik vond echter de foto's die per opdracht ter illustratie in het boek staan en de beschrijvingen erbij niet erg inspirerend (maar dat kan aan mijzelf liggen natuurlijk). Rob weet van een onooglijke foto toch een wonder te maken en vindt zelf ook alles interessant om te fotograferen.Om de beschrijvingen bij iedere foto te vinden moet je toch vaak zoeken omdat niet alles bij elkaar op één spread te vinden is (ik hou zelf van overzicht en duidelijkheid). Ik werd het heen en weer moeten bladeren snel moe.Rob beschikt echter wel over een grondige kennis van zaken. Achterin het boek vind je uitgebreide Praktische aanwijzingen bij het fotograferen en zeer uitgebreide omschrijvingen van de in het boek gebruikte fotografische termen.Ik denk dan ook dat dit boek zeer geschikt is voor beginnende fotografen die hun weg nog moeten zien te vinden en die veel in de praktijk moeten oefenen om hun kennis en ervaring op te bouwen. Dit boek kan je daar absoluut mee op weg helpen!Het boek kost 33,50 euro en is onder andere te koop bij H. De Vries Boeken