Recensie: Flash! Flitsfotografie op Locatie door Piet van den Eynde

Flash! Begint uitermate relativerend. 'Flitslicht heeft mij lang angst ingeboezemd (...), ik vond het ingewikkeld, moeilijk om in te schatten en weinig flatterende resultaten opleveren', bekent hij op de eerste pagina van het inleidende 'hoofdstuk nul'.



Herkenbaar voor veel fotografen die 'de voorkeur geven aan natuurlijk licht', waarschijnlijk. Die bekentenis is een goed vertrekpunt om op een laagdrempelige manier fotografen mee te nemen in de techniek.



Het boek is uitermate compleet – en daardoor voor een breed scala aan fotografen geschikt. Ben je nog niet zo thuis in flitsen? Dan is dit een welkome kennismaking met alles wat Piet weet over flitsen.



Ook meer gevorderde fotografen zullen daarom zeker wat aan dit boek hebben, omdat het ten eerste een helder naslagwerk is en ten tweede ook veel 'case studies' bevat waar je in de praktijk toch weer wat aan kunt hebben.



Flash! heeft dan ook een heel logische opbouw. Piet begint het boek met algemene theorie over licht, de eigenschappen ervan en hoe je die kunt beïnvloeden.



Verkijk je hier niet op: het is en blijft pittige kost, als je gaat lezen over omgekeerde kwadraatwet bijvoorbeeld, en hoe je daar gebruik van kunt maken. Vergeet niet dat in de eerste paar hoofdstukken stof voorbij komt die op Fotovakscholen of andere fotografieopleidingen over meerdere maanden of zelfs jaren wordt uitgesmeerd.