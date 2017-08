Recensie: Fotograferen en filmen met een smartphone

De handzame camera's van smartphones worden steeds beter en omdat hij past in een broekzak of handtasje heb je hem altijd bij je. Daarom loont het toch de moeite om te weten hoe je daarmee de mooiste foto's kunt maken.



Gemiddeld schijnt slechts tien procent van de camera-mogelijkheden van een smartphone te worden benut. Dit boek helpt je om de kwaliteit van je smartphone-foto's naar een hoger niveau te tillen.



De beeldkwaliteit is de laatste jaren behoorlijk toegenomen, evenals de mogelijkheden - zoals 4k video en 360 graden-panorama's. Verwacht daarbij echter niet de kwaliteit van een spiegelreflex.



Het boek begint met de specifieke camerakenmerken van de smartphone, zoals de gebruikersinterface, de opbouw van de smartphonecamera en tips voor het vasthouden.



Of je je 'echte' camera thuis kunt laten als je op vakantie gaat zoals in het boek gesuggereerd wordt, lijkt mij ijdele hoop. Voor mij gaat het in ieder geval niet op. De sensor blijft erg klein en ik blijf zelf toch voor kwaliteit en bijna onbeperkte creatieve mogelijkheden gaan.



Maar dat je met een smartphone een heel eind kunt komen blijkt toch wel uit het boek. Dat begint al bij een meer optimale bediening, zoals het kiezen van een scherpstelpunt; het kost nauwelijks meer werk en je boekt direct beter resultaat.



De vijf hoofdstukken daarna gaan over het maken van goede foto's. Ze bieden tips die in elk fotoboek voorkomen. Het boek gaat vervolgens door met het bespreken van apps waarmee foto's en video's meteen bewerkt kunnen worden. Er wordt afgesloten met een hoofdstuk over RAW en hoofdstukken over lenzen en accessoires voor de smartphonecamera.



Ook worden handige instellingen besproken, hoe je een mooie compositie kan maken, praktische filmtips, onmisbare apps (en hoe je deze kunt gebruiken), omgaan met de zon en omgevingsfactoren, weersinvloeden en het optimaliseren van je foto's in de nabewerking.



Alles komt aan bod, inclusief duidelijke voorbeeldfoto's.

De volgende onderwerpen worden doorgenomen:



- Optimale bediening: van knoppen tot scherm

- Basiskennis fotografie

- Omgaan met de zon en omgevingsfactoren

- Do's en dont's

- Handige instellingen

- De compositie

- Praktische filmtips

- Onmisbare apps

- Panorama's en 360 graden-fotografie

- Fotograferen in RAW

- Foto's optimaliseren met beeldbewerking





Wat vond ik ervan?

Prijs en waar te koop?

Ik vond het een erg uitgebreid boek waar werkelijk niets aan informatie in ontbreekt. Voor de ervaren smartphone-fotograaf staan worden er wel veel triviale zaken besproken. Dat geldt ook voor het stukje over fotografie in het algemeen (de basiskennis).Maar ik heb er toch wel het een en ander van opgestoken. Het is vlot geschreven en goed ge´llustreerd met duidelijke en mooie kleurenfoto's.Ik ben zelf geen enorme voorstander van het 'alleen maar' fotograferen met een smartphone en ik zal dan ook zeker mijn spiegelreflex niet thuislaten als ik op reis ga.Maar ik zie zeker wel de voordelen in van het feit dat je zo'n smartphone altijd bij de hand hebt. Op die manier hoef je geen belangrijk moment meer te missen. En natuurlijk is het dan alleen maar gunstig om met dat soort foto's zo goed mogelijk voor de dag te komen!Het boek is te koop bij diverse boekhandelaren, waaronder Bol.com en kost 29,95 euro.