Recensie: Fotograferen met een Canon 77D

Omdat de bijbehorende handleiding vaak niet verder gaat dan dan een beknopte beschrijving van functies en instellingen is dit boek geschreven. Hierin komen wel de praktische voorbeelden, begrijpelijke uitleg en talloze concrete tips en trucs aan bod die nodig zijn om het beste uit de camera te halen.



Eerst komt de nodige basiskennis over het fotograferen met een spiegelreflexcamera aan bod. Vervolgens wordt de werking van sluitertijd en diafragma besproken, evenals instellingen voor optimale autofocus en lichtmeting.



De specificaties van de camera worden vergeleken met die van een 800D en een 750D waardoor de verschillen meteen duidelijk worden.



De kitlens wordt uitgelegd, naast de te gebruiken EF-S lenzen die geschikt zijn voor een APS-C sensor en minder glas bevatten waardoor ze wat goedkoper zijn.



De vergrotingsfactor van de APS-C sensor wordt uit de doeken gedaan en de sensorgrootte wordt vergeleken met die van een fullframe en een smartphone camera.



Er wordt uitgelegd hoe je de camera het beste kunt vasthouden, hoe je het beste en snelste objectieven kunt wisselen zonder teveel stof in de sensor of in het objectief te laten komen. Ook wordt uitgelegd hoe je stof op de sensor kunt (laten) verwijderen en ook hoe je dit softwarematig kunt doen.



De AF-ON knop wordt uitgelegd en de scherpstelpunten waarbij ook uit de doeken wordt gedaan waardoor dit weleens misgaat. Het verschil tussen verschillende brandpuntsafstanden en het effect hiervan op je foto's wordt uitvoerig besproken, met goede voorbeeldfoto's erbij.



Wat je met lange en korte sluitertijden kunt bereiken wordt uitgelegd, ook weer met mooie voorbeelden, naast het begrip scherptediepte. Ook de bediening van de camera met behulp van de programmastanden wordt verduidelijkt, evenals de automatische stand.



Ook de programmastanden, knoppen, filmmogelijkheden en gevorderde instellingen van de Canon 77D worden behandeld. Aan de hand van concrete voorbeelden worden de fijne kneepjes van de compositie uitgelegd.



Uiteraard ontbreekt ook beeldbewerking niet: alle basisbewerkingen, correcties en creatieve technieken, passeren de revue, via concrete voorbeelden in apps en Adobe Lightroom. Daarnaast is er een speciaal hoofdstuk over het gebruik van het raw-formaat.



Tevens wordt uitgelegd hoe foto's eenvoudig via Wi-Fi overgezet kunnen worden naar een smartphone. Het boek besluit met een uitgebreid overzicht van alle soorten objectieven en handige accessoires voor de Canon 77D.



De volgende onderwerpen komen aan bod:



Basiskennis digitale fotografie

De 77D optimaal configureren

De geheimen van een mooie compositie

Programmastanden, knoppen en gevorderde instellingen

Het menu voor beginners en gevorderden

Filmen met de 77D

Verbinden met een smartphone via Wi-Fi & Bluetooth

Beeldbewerking: foto's perfectioneren in de digitale doka

Foto's importeren, organiseren en bewerken in Lightroom

Fotograferen in het raw-formaat

Lenzen en accessoires: van groothoeklens tot statief

Wat vond ik ervan?

Prijs en verkrijgbaarheid

Ik vond het een erg goed boek waar ik zelf nog een hoop van heb opgestoken. Terwijl ik al jaren Canon-gebruiker ben en dacht de meeste functies wel te kennen en te begrijpen.Het boek gaat veel verder dan het gebruik van je camera, zelfs compositietechnieken en allerlei andere fotografische technieken komen aan bod. Het boek behandelt een groot aantal basistechnieken die je ook in fotocursussen tegenkomt.De heldere manier waarop alles uitgelegd wordt spreekt me erg aan. De mooie voorbeeldfoto's geven een dusdanig goede illustratie van het uitgelegde dat de stof voor iedereen behapbaar moet zijn.Het boek kost 30 euro en is verkrijgbaar bij onder andere Bol.com . Hier kun je het boek ook in digitale uitvoering (als ePub of PDF) bestellen zodat je het kunt lezen op een computer, smartphone, tablet en eReader. Na aankoop kun je het direct downloaden.