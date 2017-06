Recensie: Fotograferen - van opname tot afdruk

'Fotograferen - Van opname tot afdruk' is een handboek over de gehele workflow van fotografie. Je wilt zekerheid over de kwaliteit van je foto's en ook over het terugvinden van je materiaal. Dit boek is geschreven door een zeer ervaren fotograaf en docent die echt weet waar hij het over heeft!





Gehele workflow

Het boek behandelt eigenlijk alle aspecten waar je als fotograaf mee te maken krijgen. Het is een compleet naslagwerk om je workflow te optimaliseren.Dit boek is gemaakt als een gids, die je kan helpen. Vanaf het juist instellen van je camera, het maken van profielen en de juiste software keuze tot het maken van een mooie afdruk.