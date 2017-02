Recensie: Handboek Sportfotografie

De perfecte sportfoto maak je dus niet zomaar eventjes uit -letterlijk- de losse pols. Dat vraagt kennis, ervaring en inspiratie. Dit boek helpt je daarbij op weg van A tot Z, zodat je de volgende keer goed beslagen ten ijs komt met de juiste mix van gereedschap, instellingen, standpunt, timing en niet te vergeten inspiratie.



Want ook inspiratie is in dit boek ruim vertegenwoordigd met werkelijk adembenemende en spectaculaire sportfoto's van topfotograaf Pim Ras (Zilveren Camera 2009).





Sportfotografie is eigenlijk een soort portretfotografie, maar dan met een bewegend model. Zo'n bewegend onderwerp vastleggen is voor veel fotografen al een behoorlijke (technische) uitdaging.Maar de echte uitdaging bij sportfotografie ligt vooral toch in het vangen van het 'beslissende' moment en van de emotie. Pieter Dhaeze en Pim Ras schreven hier een dik boek van 232 pagina's over.