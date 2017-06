Recensie: Lonely Planet Ultieme avonturen boek

Het verlangen naar avontuur zit in onze genen, bij mij tenminste wel. Door avonturen te beleven, leer je meer over de wereld en uiteindelijk ook over jezelf. Dit boek laat je kennismaken met een aantal zeer spectaculaire uitdagingen in de wereld.



Het boek bevat zeer mooie foto's die de nieuwsgierigheid opwekken en ook motiveren om zelf op die plekken soortgelijke foto's te gaan maken. Het is zeer toegankelijk geschreven maar er wordt wel vanuit gegaan dat je over een behoorlijke conditie en ook sportieve, avontuurlijke instelling beschikt.



Er wordt goed gewaarschuwd voor mogelijke risico's, gevaren en ook voor eventuele hoge kosten. Alles in zeer bondige, toegankelijke stijl.





Aantal avonturen zelf beleefd

Wat is de Lonely Planet?

Omdat ik zelf een aantal van deze avonturen heb beleefd, waaronder: de GR20 op Corsica, de Tour du Mont Blanc en tevens de beklimming ervan, het Annapurna Circuit in Nepal, de Torres del Paine in Chili, Everest Basecamp, de ijstocht over de Moreno gletsjer, per kameel door de Wadi Rum en kanoën tussen de orka's in British Columbia, was het vrij gemakkelijk na te gaan of de informatie volledig en correct was.En ik moet zeggen dat hier werkelijk niets op aan te merken is. Bovendien is de schrijfstijl dusdanig dat je echt zin krijgt het avontuur te (her-)beleven.De naam Lonely Planet zal bij veel mensen wel een belletje doen rinkelen, maar wat is het nu eigenlijk? Lonely Planet is begonnen met een reisgids die oorspronkelijk vooral onder rugzaktoeristen grote bekendheid genoot, maar nu ook bij het grote publiek bekend is.Al snel kreeg de gids de bijnaam de 'Reisbijbel', omdat het hebben noodzakelijk was, om goed door een land te kunnen rondtrekken.De gids, Engelstalig, geeft overzichten van bezienswaardigheden en overnachtingsmogelijkheden. Ook worden restaurants, cafes, banken, ziekenhuizen en dergelijke op de duidelijke plattegronden goed aangegeven.De Lonely Planet onderscheidt zich door de zeer goede betrouwbaarheid. Dit is onder andere heel erg handig bij de vertrektijden van openbaar vervoer.