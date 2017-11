Recensie: NLXL, Made in Holland - Karel Tomeï

Gouden Eeuw

De eerste plaat in het boek is wonderlijk genoeg geen foto, maar een schilderij uit de Gouden Eeuw, waarin we van boven op Amsterdam neerkijken.Het geeft, net als de opkomst van de dronefotografie, nog maar eens aan hoe graag we onszelf van boven willen bekijken. Bij het historische (maar wel realistisch ogende!) beeld schreef voormalig directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes het voorwoord rond dat gegeven.De toevoeging NLXL zorgde bij mij in eerste instantie voor verwarring: is dit een hernieuwde druk van de eerste NLXL uit 2008 (waarvan we in 2012 de herdruk al bespraken op Photofacts )?Net als toen gaat het om mooie beelden vanuit de lucht. Mooi vanwege compositie, lijnenspel of kleur. Of mooi omdat ze zo vervreemdend zijn. De variatie in beelden en landschappen blijft, ook in een nieuw boek met 'dezelfde' formule.