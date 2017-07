Recensie: The Like Switch

Waar gaat het over?

Nut voor fotografen

In The Like Switch vertelt voormalig FBI agent Jack Schafer over zijn ervaringen. Jack had bij de FBI onder andere de taak om ambassadeurs uit het buitenland te rekruteren als spion voor Amerika. Geen gemakkelijke taak, kun je je voorstellen.In zijn boek legt hij uit hoe je dit toch voor elkaar kunt krijgen. Deze technieken heeft hij voor de FBI ook geleerd aan andere agenten en Jack kwam erachter dat de technieken ook erg handig zijn in het dagelijks leven.Hij legt uit hoe er onbewuste signalen zijn waarmee je aangeeft of je vriendelijk bent en open staat voor contact (of juist het tegenovergestelde). Zogenoemde 'Friend' signals en 'foo' signals. Door deze signalen te herkennen kun je ze in je voordeel gebruiken.Ook geeft Jack tips over hoe je er met je gedrag voor kunt zorgen dat anderen je aardig vinden. Daarvoor is het bijvoorbeeld belangrijk om anderen een goed gevoel over zichzelf te geven. De auteur geeft in zijn boek praktische tips over hoe je dit doet en vertelt deze op basis van interessante verhalen uit de praktijk.Als (portret)fotograaf kun je de tips uit het boek op meerdere manieren gebruiken. De meest voor de hand liggende manier is natuurlijk het zorgen voor een prettig contact met je klanten.Minder voor de hand liggend is dat je de 'friend'-signalen die je leert kunt inzetten voor je in fotografie. Als je een 'friend'-signaal op de foto zet dan ziet elke kijker van de foto het positief signaal terug. De geportretteerde zal dus aardiger gevonden worden.