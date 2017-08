Heeft fotografie nog wel technische beperkingen?

Solar eclipse in de Verenigde Staten. Foto: NASA

Conclusie

En men is nog steeds niet in staat om foto's van verschillende observatoria in een baan rond de aarde samen te voegen. Het is simpelweg teveel informatie.Er is dus zeker nog ruimte voor verbetering en verdere ontwikkeling. Het maken van sommige foto's zal wel nooit mogelijk gemaakt worden, en al zeker niet voor de normale consument.Maar feit blijft dat de hedendaagse apparatuur goed genoeg is om bijna iedere deur voor je te openen. Dit tijdperk is absoluut het hoogtepunt voor de fotograaf.Het is nog niet eerder voorgekomen dat fotografie zo weinig beperkingen had. Het nog nooit zo gemakkelijk geweest om informative tot je te nemen dankzij alle online bronnen.Camera-technoligieën zijn enorm doorontwikkeld en camera's kunnen zelfs moeilijke beslissingen voor je uit handen nemen.Alles is binnen handbereik van de meeste consumenten gekomen die daarmee over het algemeen de prachtigste foto's kunnen schieten.Maar natuurlijk is nog niet alles perfect. Het is waar dat bijna iedereen onder de meest moeilijke omstandigheden nog mooie foto's kan maken, maar alles heeft natuurlijk wel zijn prijs.Als je bijvoorbeeld als natuurfotograaf wel investeert in een goede camera maar niet in een lightning trigger zal het vangen van een mooie bliksemschicht waarschijnlijk aan je neus voorbij gaan.