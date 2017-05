Maakt de smartphone camera de Compact Camera overbodig?

Sony Motion Eye

Inzoomen op het voordeel van de compact camera

Professional en de smartphone

Je kunt er zelfs super mooie slow motion films mee maken van 960 beelden per seconde.Voor nu is het aller grootste voordeel van een compact camera de optische zoom. Je wilt graag zo dicht mogelijk bij je onderwerp zijn en inzoomen is daarin van groot belang.Hedendaagse compact camera's zoomen met gemak tot 30x in. Met een beetje software matige hulp zelfs tot 60x. Wie heeft er tegenwoordig nog een verrekijker nodig om te gluren bij de buren? Maar is dat nog wel zo'n voordeel?In bijna alle andere facetten zijn de smartphone camera's volledig bij. Sterker nog als we kijken naar DxO Mark dan zie je hogere scores voor de smartphone camera's dan compact camera's met een waarde van 500 tot 800 euro.Maar misschien wel het belangrijkste nadeel van de compact camera is het wereldwijde web. De jeugd van tegenwoordig maalt er niet om dat je niet kunt inzoomen. Zij gaan echt niet inzoomen op die ene kerkklok in het stadsgezicht.Dagelijks ziet de jeugd honderden foto's langskomen via Instagram, Facebook, Twitter en Snapchat. Die ga je echt niet allemaal inzoomen en komen vaak langs op 5,5-inch beeldschermen. De smartphone camera voldoet daarin uitstekend en geeft misschien nog wel mooiere en kleurrijkere beelden dan de compact camera.Al in 2013 las je bij Photofacts over smartphone fotografie en slimme tips voor het fotograferen . Belangrijk manco's waren toen nog het gebrek aan manuele instellingen en stabiliteit.Het lijkt wel alsof de fabrikanten meelazen want tegenwoordig beschikken vrijwel alle premium vlaggenschepen over een Pro Modus waarin de fotograaf naar harte lust de instellingen kan aanpassen. Met de nieuwe HTC U11 fotografeer je niet alleen stabiel, je kunt ook super stabiele 4K films maken.Om je een idee te geven van wat er nu op de markt is en hoe professionele fotografen werkelijk kunnen genieten van de mogelijkheden die de hedendaagse smartphone bieden vind je hier twee filmpjes van professionals over de nieuwe Huawei P10 en iPhone 7 Plus.