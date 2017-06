Waarom acquisitie net daten is

Waarom is dat eigenlijk zo eng? Het is toch juist prettig om te weten waar je aan toe bent? Ja, als het wederzijds is wel natuurlijk. Maar als dat niet zo is weten de meesten van ons dat stiekem liever niet.



We zijn namelijk nogal gehecht aan de hoop dat de ander mogelijk ook iets voor ons voelt. We zijn bang voor een 'nee' en koesteren de hoop op een 'ja'.





De 'Ja' verliezen

Bij het benaderen van klanten zie ik iets soortgelijks gebeuren. Fotografen houden graag de hoop dat die geweldige klant hen best eens een opdracht zou willen geven.Maar in plaats van erop af te stappen, wachten ze liever tot diegene naar hen toe komt. Contact opnemen is eng, omdat je daardoor de hoop op een 'ja' gaat verliezen.Maar bekijk het eens van de andere kant; als je geen klanten benaderd heb je sowieso al een 'nee'. Je hebt immers niks verkocht.Alleen door jouw diensten bij mogelijke opdrachtgevers onder de aandacht te brengen, zorg je voor een kans om van een 'nee' een 'ja' te maken. Verkopen begint dus sowieso altijd bij 'nee'.Klinkt niet zo best, maar eigenlijk is het een heel prettig uitgangspunt. Juist doordat je bij 'nee' begint, heb je eigenlijk niks meer te verliezen. Het kan er immers alleen maar beter op worden.Denk hier eens aan, de volgende keer dat je voor de zoveelste keer een reden bedenkt waarom ''. Neem je genoegen met een 'nee', of zet je de eerste stap op weg naar een 'ja'?En natuurlijk zul je regelmatig 'nee' te horen gaan krijgen. Dat hoort er helaas bij. Maar er zijn gelukkig veel meer klanten als geschikte geliefden!