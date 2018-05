Bij Photo Ark is geen dag hetzelfde

In het Museon in Den Haag is tot en met 10 juni 2018 'The National Geographic Photo Ark' van fotograaf Joel Sartore (1962) te zien. Hij legt dieren vast als ambassadeurs voor het behoud van biodiversiteit.



Het is een ontroerend en visueel krachtig project met studioportretten van dieren, dat zich richt op de fotografie van bedreigde soorten. Sartore fotografeert elke diersoort tegen een zwarte of witte achtergrond.



Zo krijgen ze allemaal evenveel gewicht, van een nietig kikkertje tot een machtige olifant. De fotograaf wil met Photo Ark mensen inspireren om deze dieren te beschermen.