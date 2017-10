Dutch Design Week (DDW): Sacha de Boer

Dutch Design Week (DDW)

Elk jaar in oktober vindt in Eindhoven de negendaagse Dutch Design Week (DDW) plaats. Dit jaar is het van 21 tot en met 29 oktober.Het grootste designevenement van Noord-Europa presenteert dan werk en concepten van ruim 2500 ontwerpers aan meer dan 295.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.Verspreid over zo'n honderd locaties door de hele stad, organiseert en faciliteert DDW onder andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten.DDW onderscheidt zich van andere designevenementen door zich te concentreren op ontwerpen voor de toekomst. Hoewel tijdens het evenement alle denkbare disciplines en aspecten van design aan bod komen, ligt de nadruk op experiment, vernieuwing en cross-overs.Bijzondere aandacht gaat jaarlijks uit naar werk en ontwikkeling van jong talent.