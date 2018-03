Expositie: Michael Wolf - Life in Cities

Michael Wolf, Architecture of Density, Hong Kong 2003-2014. © Michael Wolf 2018

Michael Wolf heeft jarenlang in het Verre Oosten (in Japan en in Hongkong) gewoond. In Tokioheeft hij de serie Tokyo Compression van reizigers in de metro geschoten. In zijn foto's zie je het drukke leven van de metropool.Zijn serie Architecture of Density met reusachtige foto's van onpersoonlijke wolkenkrabbers in Hongkong is nog indrukwekkender. De horizon en de lucht zijn weggelaten, zodat je alleen een abstracte beleving krijgt van de oneindig vele etages.Zijn foto's hangen aan ijzeren kabels in in de museumzalen. Hierdoor word je als kijker als het ware 'de beelden ingezogen'. Je ziet een onherbergzame en anonieme blokkendoos met woningen in een grote stad.Daarnaast zijn ook de bewoners in hun appartementen geportretteerd: de serie 100×100. Michael Wolf heeft het zeer strak (gründlich) geregisseerd. Je ziet de eenvoudige optrekjes van vaak eenzame bewoners.De aanloop van de series in Hongkong is Hong Kong Corner Houses. Dit zijn monumentale foto's van de typische hoekhuizen die je in Hongkong kunt tegenkomen. Het zijn soms kleurrijke, maar vaak vervallen en zwartgeblakerde gebouwen.Gedurende de jaren 2010 - 2013 keert Wolf telkens terug naar hetzelfde perron in Tokyo. Hij wacht daar als een jager op zijn prooi. Dit resulteert in Tokyo Compression, wellicht zijn beroemdste fotoserie waarin hij de onderwerpen privacy en voyeurisme tot in detail onderzoekt.